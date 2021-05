Ospedaletti tagliata fuori dalla Bandiera Blu, il sindaco Cimiotti: «Lavoriamo per averla nell’estate 2023»

Ospedaletti. Circondata da vicini importanti premiati da anni con la Bandiera Blu quali il Comune di Bordighera e Sanremo, la città delle rose fatica ad ottenere l’ambito riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education) , sinonimo di mare pulito e ambiente sano. Sono in molti i cittadini di Ospedaletti che a seguito dell’assegnazione per l’anno 2021 della Bandiera Blu, avvenuta lunedì scorso e che ha visto promosse 8 località della provincia di Imperia, si stanno domandando del perché Ospedaletti non riesca a centrare questo obiettivo, nel mirino delle amministrazioni comunali ormai da anni.

