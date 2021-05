Scontri in Israele, a Imperia presidio di solidarietà a favore dei palestinesi

Imperia. «Assistiamo in questi giorni ad una pericolosa recrudescenza di un conflitto, quello israelo-palestinese, di fatto mai sedato e che si trascina di violenza in violenza da troppi decenni. Da una parte il lancio di missili da Gaza sul territorio israeliano e dall’altra una risposta militare enormemente più distruttiva da parte dell’esercito israeliano ( uno dei più agguerriti al mondo ) contro la sovrappopolata striscia di Gaza. Dopo giorni di manifestazioni dei palestinesi contro lo sfratto di quattro famiglie da un quartiere di Gerusalemme est, le forze di polizia israeliane sono entrate sulla Spianata delle Moschee compiendo un violento raid, in concomitanza con le celebrazioni israeliane per la riunificazione di Gerusalemme, ovvero l’occupazione della zona est della città santa dopo la “guerra dei sei giorni” del 1967» – fanno sapere il Partito delle Rifondazione Comunista, la Sinistra Italiana, Potere al popolo, Csa La Talpa e L’Orologio, Arci Imperia, Associazione di amicizia Italia-Cuba circolo di Imperia, Arci Camalli.

... » Leggi tutto