Vaccino, a fine maggio la Liguria mette il turbo: previste 120mila dosi alla settimana

Genova. Tra fine maggio e inizio giugno la Liguria potrà schiacciare l’acceleratore sulla campagna vaccinale grazie a un aumento delle consegne delle dosi che supererà il 60% e in questo modo il ritmo potrà aumentare fino a 120mila dosi a settimana. È quanto emerge dalle previsioni illustrate dal governatore Giovanni Toti e da Alisa nel giorno in cui la regione segna un nuovo record di vaccinazioni, oltre 17.700 in un giorno.

