Liguria. Fino a 120mila dosi a settimana grazie all’aumento delle consegne dei vaccini oltre il 60%. È questa la previsione per la fine di maggio e l’inizio di giugno presentata questa sera dal governatore Giovanni Toti e da Alisa. Un annuncio che arriva in un giorno importante, oggi, infatti, la Liguria segna un nuovo record di vaccinazioni: oltre 17.700 in un giorno.

