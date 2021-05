A Principe nel 2023 un nuovo hotel di lusso della catena Marriott: ecco come sarà

Genova. Si chiamerà hotel Principe, accontenterà una clientela di fascia alta e sorgerà in un’area oggi inutilizzata tra via Adua, via Buozzi e via Mura degli Zingari. Una nuova struttura di sette piani, più altri tre interrati, che dovrebbe vedere la luce all’inizio del 2023 grazie anche a una tecnica di costruzione in grado di comprimere al massimo i tempi, affacciata su una piazza pubblica con verde urbano che oggi non esiste ancora. Il progetto è stato depositato in Comune pochi giorni fa per l’iter di approvazione e, almeno sulla carta, non dovrebbe trovare grandi ostacoli perché non richiede varianti urbanistiche.

