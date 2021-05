Accolta dal ministro del Turismo Garavaglia la proposta di riduzione delle distanze minime tra ombrelloni

Genova. Oggi pomeriggio si è tenuto a Genova un incontro tra il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il presidente Giovanni Toti, a cui hanno partecipato anche il vicepresidente Alessandro Piana, l’assessore e Coordinatore nazionale del Tavolo interregionale del Demanio marittimo Marco Scajola, l’assessore al Turismo Gianni Berrino, l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. Durante l’incontro è stato proposto, visto il miglioramento della situazione pandemica, di ridurre il distanziamento minimo previsto tra gli ombrelloni, ad oggi fissato in 10 metri quadri sia per gli stabilimenti balneari, sia per le piscine.

