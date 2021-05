Ventimiglia. C’è un primo caso di dissequestro di un veicolo con targa estera fermato in Italia. Si tratta di un “Renault Master” che il 5 maggio scorso era stato fermato dalla polizia stradale di Battifolle, in provincia di Arezzo, in quanto il conducente, Vincenzo Condina, residente a Ventimiglia, era stato trovato in Italia con un mezzo immatricolato in Francia.

... » Leggi tutto