Dl Covid, Fials: «Approvazione scudo penale a medici e infermieri è atto di civiltà»

Genova. «Proprio nella serata della Giornata internazionale dell’infermiere, il Senato ha scritto una pagina di civiltà e rispetto verso coloro che sono stati definiti eroi, accogliendo l’emendamento al dl Covid che introduce uno scudo penale esteso al periodo di emergenza per medici e infermieri. Professionisti sanitari che hanno fronteggiato a mani nude il virus sin dalle prime ore, resistendo lunghissimi mesi in prima linea con spirito di sacrificio e innegabile coraggio. Accogliamo con favore questo segnale di civiltà della politica, che stavolta è riuscita ad essere dalla parte giusta, dalla parte di lavoratori che, nonostante gravi carenze gestionali e organizzative, hanno saputo sostenere sulle loro spalle il SSN». Così dice Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, appresa la notizia dell’introduzione dello scudo penale per i professionisti sanitari.

