Doppietta di Shomurodov all’Atalanta, Genoa a un bivio: venderlo o farne un punto fermo l’anno prossimo

Genova. Il Genoa riparta da Shomurodov. Al di là della sconfitta per 3-4 contro un’Atalanta che con questi tre punti si assicura la terza qualificazione consecutiva alla Champions League, la partita ha sancito come l’uzbeko sia davvero un giocatore di grande qualità: ha il fisico, il tocco di classe, la serietà e se comincia anche a vedere meglio la porta come è accaduto oggi, può essere davvero uno dei punti fermi per il Genoa 2021-2022. Il suo contratto scade nel 2024 e il valore di mercato, secondo quanto riporta la “bibbia” Transfermarkt, è salito a 7 milioni. Il venticinquenne, non guasta, ha anche un seguito notevole: nel suo paese è praticamente un eroe. I rossoblù, per la prossima stagione, dovranno fare i conti con ciò che deciderà Goran Pandev, altro elemento che quest’anno ha contribuito alla salvezza coi suoi gol e il suo carisma: l’idea del macedone era di ritirarsi dopo l’Europeo. È merito di questi due se la partita di oggi non si è trasformata in un’umiliazione.

