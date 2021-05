L’allarme della Comunità del mondo arabo in Italia: “139 morti di cui 39 bambini e 22 donne a Gaza, 1050 feriti”

“Ben 139 morti di cui 39 bambini e 22 donne a Gaza, 1050 feriti di cui 22 gravi. Altri 101 feriti in Cisgiordania e numerosi feriti nelle città arabe e miste in Israele; 11 morti e 217 feriti israeliani. Questo il bilancio secondo l’ultimo aggiornamento delle nostre fonti mediche che da settimane stanno assistendo i feriti palestinesi”. A farlo sapere è Foad Aodi, presidente Comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai) e Fondatore dell’Unione internazionale Arabi 48.

