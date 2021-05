Park Darsena Savona, Arecco replica a Di Padova: “Collaudo quasi ultimato, ritardo a causa di quarantene Covid”

Savona. “In questi giorni gli uffici stanno completando le operazioni di collaudo affidate ad un tecnico esterno. Come noto alcune settimane orsono alcuni uffici del Comune sono rimasti chiusi per la quarantena Covid, per cui non hanno potuto lavorare come avrebbero potuto; ciò nonostante la procedura è quasi ultimata”. E’ la replica dell’assessore Massimo Arecco al quesito lanciato oggi dalla consigliera comunale del Pd Elisa Di Padova, che chiedeva di conoscere le ragioni del ritardo nella consegna del nuovo parcheggio della Darsena.

