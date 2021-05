Pro Recco esagerata in semifinale scudetto: 19-4 alla Rari Nantes Savona

Recco. Pro Recco e Rari Nantes Savona, tre giorni dopo la partita di andata, si affrontano per il match di ritorno della semifinale scudetto. Forte del successo per 14-6 ottenuto alla Zanelli, la squadra biancoceleste è chiamata ad una pura formalità. Per i biancorossi l’obiettivo è fare bella figura, oltre a tenere il ritmo partita in vista dell’importante finale per la terza posizione. La testa dei giocatori, inevitabilmente, è già rivolta alle rispettive finali.

