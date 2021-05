Scontri in Israele, savonesi in piazza pro Palestina: “Senza giustizia non c’è pace”

Savona. “Pace e libertà in Palestina”, “La Palestina ai palestinesi”, “Senza giustizia non c’è pace”. Così recitavano gli striscioni esposti oggi pomeriggio dai savonesi partecipanti al presidio permanente #restiamoumani, che si tiene ogni settimana in piazza Mameli a Savona: rinviato ieri per la pioggia, si è svolto oggi alle 17.30 per sostenere “la lotta del popolo palestinese che ha tutto il diritto di poter vivere sulla sua terra, nelle sue città che gli sono strappate da oltre cinquant’anni con una politica criminale da parte degli israeliani”.

