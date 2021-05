Genova. Un calo del fatturato di oltre un terzo tra 2020 e 2019 e prospettive incerte per il 50% delle micro e piccole imprese del settore. Parliamo dei fotografi e dei tipografi, attività ad alta vocazione artigiana, con oltre 500 micro e piccole imprese in Liguria, che in questo ultimo anno hanno pagato molto care le conseguenze legate alle restrizioni attuate per limitare il contagio da Covid.

