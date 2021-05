Vaccini, Toti: “Porteremo tutti i richiami a 42 giorni. Per chi lo ha già fissato a 21 deciderà l’hub”

Genova. “È possibile che il sistema di prenotazione si sia aggiornato alle direttive impartite con qualche ora di ritardo perché gli hub vaccinali sono molti e il sistema è complesso. Anche a me risulta che in alcune aziende e in alcuni hub si siano prenotati anche fino a ieri richiami a 21 giorni. Porteremo tutti i richiami a 42 giorni, salvo quelli che i medici decidano di anticipare per ragioni tipicamente di cura”. Lo ha detto ieri sera il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti rispondendo a una domanda che riprende i molti dubbi dei genovesi sul posticipo della seconda dose per i vaccini di tipo mRNA.

... » Leggi tutto