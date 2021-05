Vallebona, 22 righe e due foto su un magazine costano al Comune 1700 euro

Vallebona. Ventidue righe in italiano, tradotte in inglese. Due foto: una che raffigura una campagna e l’altra una veduta del centro storico. Sono le pagine 152 e 153 (su 177) del numero 61 del magazine “Borghi & Città” dedicate a Vallebona e costate al Comune 1.683,60 euro (iva compresa): poco più di 76 euro a riga, per l’esattezza. Un articolo “a peso d’oro”, a firma di Dario Grassano, funzionario del comune di Bordighera.

