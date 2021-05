Ecco il Magnolia Sporting Club, un lampo fashion nel cuore di Albenga

Albenga. Una novità, un lampo fashion nel cuore di Albenga e per giunta in un posto diverso dal centro storico cuore della movida. Parliamo dello Sporting Club Magnolia, che dal 2019 ha preso il posto dello storico tennis di via Isonzo. Dopo un anno e mezzo dall’inizio delle attività sportive, ha preso vita la Club House con l’apertura della caffetteria, immediatamente divenuta punto di incontro sia per sportivi sia per gli affezionati golosi delle gustose specialità di Peter’s Coffee House, che ha aperto le porte della sua nuova location di grande respiro seppure in pieno centro cittadino.

