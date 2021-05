Camporosso. Emergenza stradale in corso Repubblica intorno alle 11:30, quando una cittadina francese a bordo della sua utilitaria si è cappottata mentre era alla guida per cause in corso di accertamento. Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco, un equipaggio della Croce Azzurra Vallecrosia e l’automedica del 118.

... » Leggi tutto