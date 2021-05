Coprifuoco, Coldiretti Liguria: «Dopo oltre sei mesi necessario sostenere la ripartenza dei territori»

Genova. «Il possibile superamento del coprifuoco alle 22 e l’apertura all’interno dei locali per il servizio al tavolo e al bancone in bar, ristoranti, pizzerie, ittiturismi e agriturismi in tutta Italia, vale per la ristorazione in fatturato almeno 3,5 miliardi di euro al mese». É quanto stima la Coldiretti in riferimento alle possibili decisioni della Cabina di Regia sull’allentamento delle misure anticontagio, a 6 mesi e mezzo dall’entrata in vigore dello stop agli spostamenti dalle 22,00 alle 5,00 su tutto il territorio nazionale.

