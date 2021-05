Covid, Uecoop: “La cancellazione del coprifuoco vale 300 mila posti di lavoro”

Liguria. “Le limitazioni di sicurezza imposte su orari e spostamenti sono costate la cancellazione di oltre 7 eventi su 10 (72,6%) nel 2020 mettendo in ginocchio un settore nel quale operano molte cooperative e genera un forte indotto sia in termini di servizi, dalle luci alla vigilanza, che nel turismo. La cancellazione del coprifuoco, dopo quasi 7 mesi in cui gli italiani avevano l’obbligo di rientrare a casa entro le 22, vale oltre 300 mila posti di lavoro nel settore degli spettacoli con cinema, teatri, sale da concerto e altri locali che potranno allungare gli orari in cui sono ammessi gli spettatori”.

