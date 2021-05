Francesco Bocciardo medagliato, le congratulazioni della Regione Liguria

Genova. “Le congratulazioni di tutta la Liguria al nostro atleta Francesco Bocciardo, che ha già conquistato un oro e un argento agli Europei, portando ancora una volta alto il nome della Liguria in Europa e nel mondo. Il suo successo è motivo di grande orgoglio, tanto più dopo un anno così difficile in cui Francesco non ha mai smesso di allenarsi puntando al gradino più alto del podio. Le sue medaglie sono anche di ispirazione per tanti ragazzi con disabilità che vogliono cimentarsi nel nuoto o in altre discipline. Ti aspettiamo in Liguria e a Genova per continuare a realizzare insieme tanti progetti per la ripartenza del settore, anche grazie al tuo prezioso lavoro negli uffici dello sport, qui in Regione”.

... » Leggi tutto