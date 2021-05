Genova. A un mese esatto dall’arrivo nel capoluogo ligure delle imbarcazioni partecipanti a The Ocean Race Europe, in programma per il prossimo 17 giugno, è stata annunciata la partnership fra Iren Luce Gas e Servizi e gli organizzatori di Genova The Grand Finale, tappa conclusiva del giro del mondo a vela in equipaggio The Ocean Race in programma per l’estate del 2023.

