Sanremo, Cts per riaprire i casinò il 1° luglio. Biancheri: «Decisione assurda, tornare alla data del 2 giugno»

Sanremo. Il comitato tecnico scientifico ha stabilito nel 1° di luglio la data di riapertura per casinò, delle sale giochi e scommesse. Un’indicazione che, salvo imprevisti, dovrebbe divenire ufficiale questa sera, nel corso del consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al primo decreto “Riaperture”. Intravedere una data certa per la ripresa delle attività della casa da gioco dovrebbe rappresentare una bella notizia per la Città dei Fiori e invece non è così. Per niente.

