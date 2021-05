A Pieve di Teco la bonifica dei sentieri per recuperare l’antica Via del Sale

Pieve di Teco. Entra nel vivo il progetto del Comune e del Parco delle Alpi Liguri per recuperare il sentiero dell’antica Via del Sale che attraversa proprio la ‘capitale’ dell’alta Valle Arroscia e procede in direzione Moano- Armo prima di entrare in Piemonte. Così gli operai del Comune di Pieve di Teco insieme ai consiglieri comunali Nicola Dell’Erba, Danilo Gerino e Walter Ferrari, e anche a privati cittadini che hanno deciso di aiutare nelle operazioni, hanno bonificato un’area impervia e di pregio che da tempo versava in stato di incuria a causa della presenza di troppi rifiuti. In tutto è stata asportata una tonnellata circa di rifiuti e tra questi pneumatici, bidoni ed elettrodomestici di ogni tipo, gettati in mezzo alla natura in spregio ad ogni regola del vivere civile e del rispetto per l’ambiente.

