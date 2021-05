Auto ferma: una nuova sentenza ne prevede l’assicurazione

I Latini erano certamente più saggi di noi. Dura lex sed lex recitavano, ossia, per quanto dura possa sembrare una legge, va comunque rispettata. Questa massima ci ricorda che tra le regole inderogabili poste sul nostro calendario mentale, il pagamento della rata dell’assicurazione auto è da sempre un punto fermo.

L’ASSICURAZIONE AUTO E’ OBBLIGATORIA

A sancire l’obbligatorietà dell’assicurazione auto è l’articolo 193 del Codice della Strada: “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”. Il riferimento a “circolazione” però, potrebbe trarre in inganno, un veicolo infatti deve godere della copertura assicurativa anche se sta fermo in un parcheggio.

ASSICURARE LA TUA AUTO E’ FACILE E VELOCE

In fondo assicurare la tua auto ti conviene e bastano pochi minuti per metterti al riparo da spiacevoli e pesanti conseguenze. Come? Ti basta cercare un preventivo assicurazione auto online successivamente quello che servirà è la targa del tuo veicolo e la data di nascita del proprietario. In pochi minuti otterrai un preventivo gratuito. Se hai esigenze particolari puoi anche inserire nel tuo contratto base una serie di garanzie accessorie su misura per te: furto e incendio, eventi sociopolitici, eventi naturali e molto altro.

E SE LA TUA AUTO E’ FERMA? DEVE ESSERE COMUNQUE ASSICURATA?

Sì, anche se la tua auto non circola, deve essere coperta da assicurazione. Talvolta possiamo essere tratti in inganno dalla dicitura della legge che si riferisce alla circolazione del mezzo, appunto. Recentemente, a dirimere ulteriormente la questione, ci ha pensato una sentenza della Corte Polacca (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021. La Corte (Quinta Sezione), ha precisato l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, dichiarando che deve essere interpretato: “nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile”.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER LA MANCATA ASSICURAZIONE DELL’AUTO?

I rischi a cui vai incontro se non assicuri il tuo veicolo sono molto seri e il gioco davvero, non vale la candela. Il mezzo infatti può essere sequestrato e soggetto a sanzione pecuniaria che va da un minimo di 841 euro a un massimo di 3.287 euro. Il rinnovo della RCA non è automatico, ma ti basterà controllare il contratto che hai sottoscritto, per risalire alla data di scadenza. Perché rischiare tanto se ti bastano pochi minuti per assicurare la tua auto?