Bordighera, al via la messa in sicurezza del rio Borghetto

Bordighera. Procede l’iter per la sistemazione idraulica del rio Borghetto nel tratto a monte della via Romana; la Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto definitivo del primo lotto funzionale, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sevizi nella riunione dello scorso 21 aprile. L’intervento ha l’obiettivo di mitigare la pericolosità idraulica del corso d’acqua, favorendo tra l’altro il deflusso della portata, ripristinando al meglio le opere preesistenti, adeguando localmente tratti di argini attualmente non adeguati, realizzando un nuovo dispositivo di trattenuta dei sedimenti a monte del tratto più urbanizzato.

... » Leggi tutto