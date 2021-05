Cancellazione Thello, Ioculano e Rossetti (Pd): “Urgente l’aumento di intercity per compensare i disagi”

Genova. “A fine giugno è prevista la soppressione di 3 coppie di treni Thello, in servizio sulla tratta Milano – Nizza – Marsiglia, molto utilizzati sia dai pendolari che dai turisti per arrivare in Liguria. Si tratta di una perdita gravissima che penalizzerà il nostro territorio ulteriormente, vista la già compromessa situazione della viabilità su strada. Tutti conosciamo infatti le difficoltà che in questo momento persistono sulle nostre autostrade. Chiediamo il ripristino urgente dei treni Intercity per sostituire i Thello soppressi”.

