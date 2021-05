Covid, Toti: “Liguria si conferma zona bianca, ora spinta sulle riaperture”

In Liguria i dati relativi al Covid-19 sono in picchiata, con una tendenza costante alla diminuzione dei contagi e degli ospedalizzati. In particolare, grazie alla minore pressione sui Pronto soccorso e alle dimissioni, continua a scendere in modo uniforme sul territorio il numero di pazienti ricoverati: sono 301 totali, 18 in meno rispetto a ieri, con 50 pazienti in terapia intensiva e 250 circa in area medica. Scende anche il numero di cittadini in isolamento domiciliare dopo un contatto con un positivo, segno che il virus sta circolando meno. Purtroppo oggi sono stati registrati 7 decessi avvenuti tra il 16 e il 18 maggio”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti ha fatto il punto sull’emergenza Covid-19.

