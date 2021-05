Liguria in zona bianca dal 7 giugno, Confesercenti: “Perché perdere altre due settimane?”

Genova. Da lunedì 7 giugno la Liguria entrerà per la prima volta in zona bianca, il che significa, in parole povere, un ritorno alla normalità del mondo pre-pandemia. Già dal 1 giugno, invece, in base a quanto stabilito dall’ultimo decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri, si potranno consumare cibi e bevande all’interno dei locali, anche oltre le ore 18 e fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti, con coprifuoco posticipato dalle 22 alle 23.

... » Leggi tutto