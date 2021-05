Sampdoria, trentennale dello Scudetto

Genova. Data storica, quella del 19 maggio 1991 per chi tifa Sampdoria… Ricorre, infatti, il trentennale dell’ultimo scudetto uscito fuori dal triangolo Milano-Roma-Torino, ove il Piemonte è rappresentato dalla Juventus… Un’impresa titanica, riuscita in precedenza solo a Napoli (di Maradona), Verona, Cagliari (di Gigi Riva), Fiorentina, Bologna, Genoa (nel ‘23/24), se non si vuol risalire a cent’anni fa, parlando di Pro Vercelli, Novese, Casale, ma diventata ‘mission impossible’ ai giorni d’oggi.

