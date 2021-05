Sfuma il sogno olimpico di Amanda Embriaco, mirino puntato agli Europei

Sanremo. Sfuma il sogno olimpico di Amanda Embriaco, la giovane campionessa italiana di paracanoa che giovedì scorso si è giocata il tutto per tutto per vincere un pass valido per le paraolimpiadi di Tokyo 2021. La qualificazione è sfumata per un soffio: dopo un buon risultato in batteria, l’atleta della Canottieri Sanremo, numero 1 in Italia della categoria KL3 e punto di riferimento del team Azzurro, ha trovato in semifinale le più forti al mondo, lasciando sull’acqua ogni speranza. Complice la responsabilità di indossare i colori della Nazionale, l’eliminazione è arrivata nonostante nelle prove precedenti avesse battuto sul tempo alcune delle rivali che un pass per Tokyo sono riuscite a strapparlo comunque.

