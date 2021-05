Civezza. Il piccolo borgo di Civezza, nella Valle del San Lorenzo, ospiterà la prima edizione del Festival del Cammino che si terrà sabato 26 e domenica 27 giugno 2021. Un festival che ruota intorno al cammino come sport e benessere, come strumento per scoprire e apprezzare uno spaccato del ponente ligure, un territorio affascinante, ricco di storia e peculiarità naturalistiche a due passi dal mare.

