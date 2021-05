Amt cerca operai manutentori, la Filt Cgil organizza corsi di preparazione

Genova. Amt ha avviato una selezione per la ricerca di operai esperti nel settore della manutenzione, lo comunica la Filt Cgil, che organizzerà corsi di formazione gratuiti. La selezione – si legge nella nota del sindacato – ha lo scopo di individuare figure specializzate da tenere in considerazione per eventuali prossime assunzioni. I profili e le informazioni per come candidarsi sono disponibili sul sito Amt; il termine per inoltrare le domande è fissato al 7 giugno.

