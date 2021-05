Regione, le minoranze chiedono l’approvazione della Dote Sport: “Boccata d’ossigeno per famiglie e imprese”

Genova. “Come M5S, Pd, Lista Sansa e Linea Condivisa abbiamo depositato, ai primi di marzo, la proposta di legge ‘Dote Sport’: si tratta in pratica di un voucher di 200 euro destinato alla fascia d’età 6-17 anni per nuclei famigliari con Isee non oltre gli 8.000 euro – dichiarano i capigruppo di minoranza Fabio Tosi (M5S), Luca Garibaldi (PD), Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Ferruccio Sansa (Lista Sansa) e il vicepresidente del Consiglio Regionale Armando Sanna -. Una misura che risponde sia alle famiglie che ai lavoratori di palestre, piscine, scuole di discipline sportive che da oltre un anno pagano lo scotto delle chiusure”.

