Sviluppo economico, prorogata la scadenza del bando in favore delle imprese sociali

Liguria. A causa di alcuni disservizi tecnici, e per non penalizzare soggetti interessati, Regione Liguria comunica di aver prorogato sino alle 17.30 di lunedì 24 maggio la scadenza del bando a sostegno dell’avvio e del rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici. “Non è nostra intenzione privare alcun richiedente della possibilità – spiega l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – Scusandoci per il disservizio riscontrato, invitiamo chiunque avesse provato in questi giorni a compilare la domanda alla piattaforma ‘Bandi online’ di Filse a riprovarci a partire dalla giornata di domani”.

