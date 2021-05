Genova. “Non possiamo trasformare la campagna di vaccinazione nel giro d’Italia, bisogna essere seri”. Il presidente ligure Giovanni Toti mette le cose in chiaro mentre si continua a parlare di dosi per i turisti, tema affrontato soprattutto dal collega veneto Luca Zaia che ancora nelle scorse ore ha rimarcato la disponibilità a somministrare i richiami in estate ai visitatori.

... » Leggi tutto