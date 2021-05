Ventimiglia, violano coprifuoco per una festa: linea dura del questore, decine di sanzioni

Ventimiglia. E’ stato il questore Pietro Milone in persona a notificare la sanzione amministrativa ai titolari del Bar Valentina Caffè di piazza della Costituente, a Ventimiglia, che lo scorso sabato ha violato il coprifuoco, organizzando una festa alla quale hanno partecipato decine di avventori. Una presenza, quella della massima autorità provinciale in merito alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, volta a dare alla città un segnale di attenzione e, contemporaneamente, lanciare un pesante monito per le conseguenze dei comportamenti tenuti.

... » Leggi tutto