Bordighera. Non c’è pace per la Fondazione Pompeo Mariani, e in particolare per il suo presidente Carlo Bagnasco. Questa volta, a complicare la situazione dell’unico erede di Stefania Scevak, sorella della moglie del notaio Pompeo Lomazzi, a sua volta erede del pittore monzese, è una “guerra” di carte bollate, iniziata dopo la pubblicazione di un libro dedicato a Mariani.

