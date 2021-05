Giornata mondiale delle api, Coldiretti Liguria: «Clima pazzo mette a rischio la produzione di miele»

Genova. «La pazza primavera, a macchia di leopardo su tutta la regione, non sta risparmiando l’apicoltura, con il lavoro delle api messo in crisi da maltempo e basse temperature per la stagione, fattori che hanno costretto gli apicoltori a dover ricorrere, in alcuni casi, a nutrimenti d’emergenza. A farne le spese rischia di essere soprattutto il miele d’Acacia e di ciliegio, mentre, a livello nazionale, si conta già un crollo di almeno il 30% della produzione di miele Made in Italy, in un 2021 segnato in media da quasi un evento estremo al giorno tra siccità, bombe d’acqua, violente grandinate e gelo in piena primavera, come emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della giornata mondiale delle api (banca dati dell’European Severe Weather Database (ESWD)» – fa sapere Coldiretti Liguria.

