Savona. “Fai buon viaggio Capitano. Non riusciremo mai a colmare il vuoto che lascia un Grande Uomo come te. Sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Sempre e per sempre” con queste parole l’Asd HP Savona in Line, la sua società di pattinaggio corsa, ha salutato Giorgio Pasquini.

... » Leggi tutto