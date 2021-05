Il Teatro Ariston ospita le fasi finali nazionali di SanremoJunior

Sanremo. SanremoJunior – il concorso per cantanti solisti dai 6 ai 15 anni, patrocinato dal Comune di Sanremo e dall’UNICEF – è da anni affermato in Italia e nel mondo con un’espansione in forte e continua crescita. Venerdì 21 e sabato 22 maggio, al Teatro Ariston di Sanremo, oltre cinquanta partecipanti, selezionati nelle varie regioni del nostro Paese, saranno i protagonisti delle fasi finali nazionali (semifinali e finale) della 12° edizione del concorso.

