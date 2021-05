Imperia, una targa al “Ruffini” per la ventennale collaborazione con il Trinity College

Imperia. Sta volgendo al termine un anno scolastico a dir poco straordinario difficile discontinuo, almeno per la frequenza in presenza dei ragazzi, e faticoso. Un anno che però non ha visto studenti e insegnanti dell’Istituto Ruffini arrendersi al covid-19 e alle situazioni inaspettate. Un anno in cui caparbiamente si è cercato di portare avanti quanti più progetti e attività, che fanno da contorno al curricolo scolastico, per cercare di non cedere e per continuare a credere in quello che è il lavoro più bello del mondo così importante per la formazione delle prossime generazioni. E’ proprio in questa ottica che, dopo aver svolto gli esami delle certificazioni di tedesco sabato scorso, si sono svolti nelle due giornate di lunedì e martedì gli esami per le certificazioni di lingua inglese che hanno visto protagonisti gli studenti del Ruffini e di diverse altre scuole della provincia poiché l’istituto è da anni centro esame Trinity.

