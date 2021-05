Omicidio Fedele, Ris di Parma in azione a Ventimiglia: prelevati campioni in furgone e casetta di campagna

Ventimiglia. Hanno lavorato per circa sei ore, i carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, giunti nella città di confine per compiere analisi sul furgone sequestrato dai militari della compagnia di Ventimiglia, che si sospetta sia stato utilizzato per trasportare il corpo di Joseph Fedele, 60 anni, di Mentone: il pregiudicato per reati di stupefacenti ucciso con due colpi di arma da fuoco alla testa e alla nuca, il cui corpo è stato rinvenuto lo scorso 21 ottobre in una scarpata di frazione Calvo, a Ventimiglia. Delitto, per il quale si trova tutt’ora in carcere, con l’accusa di omicidio aggravato dallo stile mafioso, Domenico Pellegrino, 23 anni, di Bordighera. Gli esperti del Ris hanno analizzato anche la casetta di campagna a Bevera di proprietà della famiglia Pellegrino, dove gli accertamenti si sono concentrati soprattutto nel bagno.

