A tu per tu con Massimo Cacciatori, ex portiere. Cresciuto nel Del Duca Ascoli, giocò nelle giovanili di Inter e Cagliari prima di diventare professionista nelle fila della Sampdoria con cui esordì in Serie A il 29 ottobre 1972. Dopo sei campionati con i blucerchiati Cacciatori fu ceduto alla Lazio, dove rimase fino al 1985. Il portiere marchigiano terminò la sua carriera agonistica al Gubbio, dove militò per quattro stagioni alla fine degli anni Ottanta.

