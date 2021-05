Demolizione diga, i lavori procedono ma via Maritano resta chiusa fino al 20 giugno

Genova. Il 17 aprile scorso, quando erano iniziati i lavori di demolizione della Diga Bianca, a Begato, in Valpolcevera, ai cittadini e ai giornalisti era stato spiegato che la prima fase della demolizione sarebbe terminata a fine maggio con una momentanea riapertura di via Maritano, interrotta tra il supermercato Lidl e via Checov impedendo il collegamento tra Bolzaneto e Rivarolo attraverso il quartiere Valtorbella. La strada sarebbe stata chiusa nuovamente, più a monte, a settembre per concludere l’abbattimento a novembre e chiudere il cantiere di demolizione nel febbraio 2022. Questo almeno il cronoprogramma spiegato dai vertici di Arte.

