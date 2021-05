Genova “La Gronda autostradale di Genova si deve fare e si deve stare al tracciato individuato, perché a me è chiarissimo che se si modifica la Gronda non si fa. Siccome chi governa non si può far tremare la mano di fronte alle scelte, o si dice no o si dice sì. E siccome io da viceministro dico quello che ritengo di poter portare avanti come impegno di governo ho detto sì”.

... » Leggi tutto