Rigenerazione urbana, da domani i Comuni liguri possono presentare i progetti

Genova. La Regione prosegue l’iter per la definizione del piano di rigenerazione urbana della Liguria. Da domani, infatti, grazie alla delibera odierna della giunta, i Comuni potranno presentare progetti per riqualificare aree del proprio territorio. Gli interventi possono essere proposti dai singoli Comuni, o in forma associata, il termine ultimo per la presentazione è stato fissato il 31 di luglio 2021.

... » Leggi tutto