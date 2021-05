Vaccino Covid, Ugolini (M5s): “Toti pensa ai giovani ma lascia indietro gli over 60”

Genova. “In Liguria si continua a pensare alle percentuali di dosi somministrate sul numero di quelle ricevute, a fughe in avanti per categorie sempre più giovani. Il tutto solamente per recuperare posizioni nella classifica nazionale. Ma quanto si hanno a cuore i cittadini fragili e più bisognosi di attenzioni perché affetti da patologie gravi? Penso ad esempio agli allergici cui si garantisce un solo giorno di somministrazioni la settimana”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5s Paolo Ugolini.

