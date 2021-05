Genova. Partiranno dalle 23.00 di lunedì 24 maggio le prenotazioni per tutti i residenti in Liguria over 18 (cioè nati dal 1° gennaio 2003) che hanno intenzione di vaccinarsi volontariamente con AstraZeneca o con Johnson & Johnson. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti questa sera in conferenza stampa.

