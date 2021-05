A spasso o di corsa sui monti dietro casa, a Genova la pandemia ha fatto esplodere la passione per l’outdoor

Genova. Chi per monti e sentieri ci va da sempre lo ha indubbiamente notato. La pandemia ha spinto una piccola folla di genovesi e liguri a esplorare le creuze dietro casa, a scoprire nuovi sport all’aperto e ad avventurarsi su per le creste dell’entroterra. Da un lato infatti a partire dalla scorsa estate le attività sportive individuali all’aperto sono state in pratica le uniche consentite anche nelle fasi più dure del lockdown, dall’altro la stessa paura del contagio ha reso psicologicamente più rassicurante cercare spazi aperti e luoghi il meno affollati possibili.

